Virgínia Fonseca é criticada por aconselhar votos ‘sem se deixar levar pela realidade do outro’

A pauta deste domingo, 2, é as eleições e, por isso, anônimos e famosos têm se posicionado nas redes sociais. A influenciadora digital Virgínia Fonseca, por exemplo, não expôs publicamente seu voto, mas usou o Instagram nesta manhã para aconselhar seus seguidores, o que está lhe rendendo críticas.

“Vote consciente, é um direito nosso e está nas nossas mãos decidir o que vai ser melhor para o nosso Brasil”, iniciou a esposa do cantor Zé Felipe.

No entanto, foi a sequência de sua publicação que revoltou alguns internautas. “Não se deixe levar pela realidade do outro! Pense na sua realidade, seus princípios e valores! É isso, vote por você, por seu filho, pela sua família, nosso bem mais precioso. Lembrando: o voto é secreto e vivemos em uma democracia”, refletiu.

Em poucos instantes após a publicação, o nome de Virgínia ganhou destaque no Twitter. Segundo internautas, o pensamento da influenciadora digital é egoísta, visto que sua realidade é complemente diferente dos milhares de brasileiros que vivem em situação de miséria.

Nos Stories, então, ela rebateu as críticas, esclarecendo: “Eu penso de um jeito, meu vizinho do lado pensa de outro jeito, meu vizinho da frente pensa de outro jeito. Eu posso falar: ‘vou votar no candidato X, porque tem muita pessoa passando fome e ele vai acabar com isso’. Ótimo, pensei em todo mundo, esse é um pensamento meu! Meu vizinho do lado pode não ter esse pensamento e, por isso, votar em outro candidato. Agora imagina se eu falasse assim: ‘em quem fulano vai votar? Eu votar em quem ele vai’. Entendeu? Ai eu não pensei do meu jeito, fui contra meus princípios e valores, porque fui de acordo com o fulano, só porque é o fulano.”

sério, só pode ser piada

"Não se deixe levar pela realidade do outro", é isso ai, vms ignorar as inúmeras famílias q estão passando fome, q não tem trabalho e nem uma renda suficiente para sustentar sua família...

seria muito melhor se vc tivesse continuado calada, Virgínia pic.twitter.com/TOmy4kgugH — elida៹⁷ the eclipse • love in the air (@kthsights) October 2, 2022

A Virgínia postou “não adianta pensar com a realidade do outro pense com a sua realidade”



Pense com a realidade do outro SIM, pq o governo não é só pra vc que é rico e não é afetado com o preço alto, escolas públicas, saúde pública, então pense sim no outro na hora de votar! — Luciana Raíssa ✨ (@LucianaRaissa_) October 2, 2022

Eu fui até conferir o storie da Virgínia. “não se deixe levar pela realidade do OUTRO”

Ela tá lá milionária simplesmente por fazer uns vídeos mostrando o dia a dia de acorda,faz pilates,e toma suco que outra pessoa fez pra ela. 33 MILHÕES DE PESSOAS PASSANDO FOME! VAI TOMA NO CU — Bruna, que não é Marquezine mas vota 13 (@Bruhhcastilho) October 2, 2022