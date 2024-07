Virgínia Fonseca e Zé Felipe antecipam aniversário de Leonardo com presente de luxo

Virgínia Fonseca, 25 anos, e seu marido, o cantor Zé Felipe, 26 anos, anteciparam as comemorações de aniversário de Leonardo, que completa 61 anos em 25 de julho, com um presente de luxo. Na última segunda-feira, 22, o casal revelou que presenteou o cantor, que é pai de Zé Felipe e sogro de Virgínia, com um barco personalizado avaliado em mais de um milhão de reais, conforme informações da empresa MoonDeck.

O presente foi entregue antecipadamente, com três de diferença da data do aniversário do cantor Foto: Reprodução/@moon.deck via Instagram

O barco, um modelo Aurora 900 UP, foi projetado para acomodar até 24 pessoas e possui um duplo deck com espaço gourmet, banheiro, sofá retrátil e mesa com geleira. Com 3 metros de largura e 9 metros de comprimento, o Talismã é uma verdadeira joia náutica, equipada também com sonorização e escorregador.

O modelo Aurora 900 UP, ganhou o nome de Talismã Foto: Reprodução/@virginia via Instagram

A embarcação, cujo nome faz referência à fazenda de Leonardo, foi especialmente decorada com desenhos dos três netos do cantor, filhos de Virgínia e Zé Felipe: Maria Flor, de 2 anos, Maria Alice, 3 anos, e José Leonardo, que ainda está a caminho.

O cantor Leonardo completou 61 anos Foto: Reprodução/@virginia

“Já entregamos nosso presente para ele, até para a gente curtir juntos (sic) esses dias aqui na fazenda! Léo é uma das melhores pessoas que eu conheço e merece tudo de melhor que o mundo pode oferecer. Viva o Léo!”, escreveu Virgínia em uma publicação no Instagram, celebrando o gesto e destacando a importância do pai de Zé Felipe em suas vidas.