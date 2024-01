Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam gravidez do terceiro filho

A influenciadora Virgínia Fonseca anunciou que está grávida do terceiro filho com o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, em uma publicação no Instagram. A postagem não diz quanto tempo de gravidez ela tem.

Virginia Fonseca está grávida do terceiro filho. Foto: Reprodução/Instagram/@virginia

PUBLICIDADE “Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes”, escreveu a esposa de Zé Felipe na legenda de um carrossel de fotos. A primeira delas mostra o cantor segurando um teste de gravidez, ao lado dela e dos outros dois filhos do casal. “Obrigada, Deus, pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com tudo! Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra”, continuou a influenciadora e empresária.

Virgínia e Zé já são pais de Maria Flor, de dois anos, e Maria Alice, de um ano.

Recentemente, Virgínia mostrou imagens de sua nova mansão ainda em construção, localizada em Goiânia. O vídeo foi publicado em sua conta no YouTube.

Entre os destaques da obra, chama a atenção o pé direito altíssimo, os closets dedicados às pequenas Marias e até o projeto de uma “sala de recebidos”. A construção também vai contar com dois estúdios para o casal, sauna, cômodos com teto de vidro e uma banheira com vista para as árvores. Virgínia ainda prometeu carrinhos de golfe para a família e os hóspedes transitarem com mais conforto pelo vasto terreno.