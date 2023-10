Virginia Fonseca e Zé Felipe mostram festa de um ano de Maria Flor; veja fotos

O casal Virginia Fonseca, 24anos, e Zé Felipe, 25 anos, celebrou o primeiro ano de sua filha caçula, Maria Flor, com um festão. O aniversário foi comemorado no último domingo, 22, inspirado no Epcot Garden, da Disney.

Flor ganhou um aniversário no mesmo lugar e com a mesma decoradora que sua irmã mais velha, Maria Alice, para evitar comparações. A festa contou com atrações como Galinha Pintadinha, Guilherme & Benuto, Edson & Hudson e Barões da Pisadinha.

Virginia e Zé Felipe comemoram aniversário de Maria Flor Foto: Reprodução/Instagram/@virginia

Aniversário de Maria Flor Foto: Reprodução/Instagram/@vigi

Aniversário de Maria Flor Foto: Reprodução/Instagram/@virginia

Aniversário de Maria Flor Foto: Reprodução/Instagram/@virginiia

“Há exatamente um ano atrás, nasceu a Flor mais linda do nosso jardim”, escreveu Virginia. “Nossa pequena Florzinha, tão linda, meiga, dengosa, bravinha, luz. Minha princesinha, peço a Deus todos os dias pela sua vida, que Ele lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, sucesso, enfim, peço as melhores coisas e chuva de bênçãos”.

Continua após a publicidade

“Que você seja uma mulher feliz, honesta, humilde e de muito sucesso! Eu te amo”, finalizou.