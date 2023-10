Virginia Fonseca investe alto em convites para o aniversário da filha Maria Flor

Virginia Fonseca divulgou em seu canal do YouTube os detalhes do convite para o primeiro aniversário de sua filha, Maria Flor, e nas redes sociais, o item tem chamado a atenção.

Virginia mostra detalhes do convite luxuoso para o aniversário de um ano da filha Maria Flor Foto: @virginiafonseca via Youtube/ Divulgação

Composto por uma caixa iluminada com LED e com uma tela LCD de 5 polegadas, o convite exibe um vídeo personalizado, gravado especialmente para a aniversariante. A escolha do cenário, em um jardim, reflete o tema da festa: o Epcot Garden.

O Estadão entrou em contato com Samara Costa, CEO da SCARDS CONVITE, empresa responsável pela confecção do convite, que detalhou o processo de produção e colaboração com Virginia.

“O processo foi tranquilo. A Virgínia sempre nos deixa criar a vontade. Ela tem esse jeito de influenciar e sabe que valoriza muito o convite físico faz toda diferença para deixar os convidados na expectativa do dia”, disse Costa. “Ela escolhe e decide tudo! Da opinião, e só aprova quando realmente ficou encantada”, conta.

O custo médio é de R$ 600 por unidade, mas, como Samara destaca, “cada detalhe altera o valor unitário”. Virginia solicitou um total de 100 unidades para o evento. A reportagem perguntou à empresária se a compra dos convites foi feita em parceria com a influenciadora. Samara negou e disse que Virginia “nunca faz parceria”.