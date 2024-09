A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe compartilharam algumas imagens do ensaio newborn do filho mais novo, José Leonardo, com seus milhões de seguidores no Instagram. “Mãezinha, não sei qual ficou mais fofa”, escreveu a influencer. Nas imagens, o bebê, que tem dez dias de vida, aparece com roupinhas de cowboy, super-homem, aviador, rockstar e ursinho.

Na ocasião, também foram feitas fotos do pequeno com as irmãs; Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um. A mãe também se derreteu na legenda da postagem: ”Minha vida toda resumida em uma foto! Peço a Deus que abençoe a vida de vocês sempre e que seja sempre vocês três juntos. É lindo ver esse amor puro e genuíno, obrigada Deus pelos meus filhos e pela minha família”, publicou.

Ensaio newborn José Leonardo Virginia Foto: @virginia e @zefelipecantor via Instagram