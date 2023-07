Virginia Fonseca rebate críticas de Paola Carosella e chef se defende: ‘Fala tirada de contexto’

A influenciadora Virginia Fonseca se pronunciou após neste sábado, 15, após as críticas feitas pela chef de cozinha Paola Carosella. Sem citar nomes, a apresentadora declarou nesta sexta-feira, 14, durante entrevista ao podcast PodPah, apresentado por Igor Cavalari e Thiago Marques, que não entendia por que as pessoas seguem influenciadoras que publicam “fotos de bunda”.

Na ocasião, Paola comentou que conheceu uma dessas influenciadora que “parece que inventou uma base que cai”. O público, por sua vez, deduziu que fosse Virginia, já que a empresária ficou com o nome em evidência ao lançar uma base de maquiagem muito criticada pela má qualidade.

Virginia Fonseca rebate fala de Paola Carosella e dispara: 'nunca perderia meu tempo indignada com a fama de outra pessoa' Foto: Iara Morselli/Estadão e Reprodução/Instagram/@virginia

“Em um País como o Brasil, onde tem muitas celebridades que, quando você olha o que elas fazem é tudo meio falso [...] Ao mesmo tempo que tem criadores de conteúdo que tem milhões de seguidores e só postam foto de bunda. Hoje eu conheci uma que parece que inventou uma base que cai”, relatou.

“E aí você vai ver o feed e só tem bunda. Como que tem 40 milhões de pessoas que seguem? E foi muito legal essa conversa. Porque eu falei: ‘Por que 40 milhões de pessoas seguem essa mulher que só posta foto da bunda?’. E a minha filha, com 11 anos, falou: ‘Porque querem ser igual a ela’”.

Em sua conta no Thread, Virginia rebateu a fala de Paola e disse que gostavada chef de cozinha. “Pior que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre. Mas enfim, faz parte… cada um externa o que tem dentro de si”, retrucou.

“Eu nunca perderia meu tempo indignada com a fama de outra pessoa. Sei que cheguei muito longe e isso assusta, mas só estou aqui porque Deus permitiu e toda honra e glória a Ele sempre”, pontuou.

Virginia Fonseca rebate comentários de Paola Carosella Foto: Reprodução/Thread/@virginia

‘Defendo mulheres livres’

Ainda neste sábado, 15, a apresentadora publicou uma foto com a sua participação no podcast e escreveu um texto se defendendo das críticas. Segundo ela, a fala foi “tirada de contexto”.

“Não é a primeira vez que se cria um discurso inteiro por causa de um corte de alguns segundos, muitas vezes aconteceu e com certeza irá acontecer de novo”, diz o texto. “Sempre tentei ignorar as narrativas que iam se criando e segui em frente, mas desta vez eu quero falar e quero que vocês escutem de mim agora algo que é bem importante. Eu defendo mulheres livres para serem e fazerem o que elas querem fazer.”

“Sempre defendi e sempre vou defender que a gente possa ser, construir e fazer o que a gente quiser com os nossos corpos do jeito que eles são e com a nossa imagem do jeito que a gente a quiser mostrar. Com liberdade. Se a minha fala tirada de contexto se entende como uma critica, pois entendam agora: Não é. Que cada uma de nós possa ser e fazer o que quiser com liberdade”, enfatizou.