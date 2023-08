Virginia Fonseca recebe notificação judicial de suposta amante de Zé Felipe por ‘ameaça de morte’

Virgínia Fonseca publicou em seus stories do Instagram neste sábado, 5, que foi processada por uma mulher chamada Samantha que se alega ter sido amante de Zé Felipe. Virginia mostrou que a notificação judicial cita uma suposta ameaça de morte ao descobrir o caso extraconjugal.

“Estava fazendo uma massagem maravilhosa quando abro essa mensagem. É cada uma que aparece. Não é possível”, escreveu a influenciadora. Segundo ela, a mulher estaria inventando a história.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Virgínia. O espaço segue aberto para atualização.

O documento ainda mostra que a audiência preliminar está marcada para o dia 2 de outubro de 2023 em São Pedro da Aldeia, no interior do Rio de Janeiro.

Virginia mostra que foi processada por suposta ex-amante de Zé Felipe Foto: Reprodução/Instagram/@virginia

De acordo com o registro feito, a suposta amante e Zé Felipe teriam tido um caso em 2019. Samantha relata que recebeu diversas ameaças de Virgínia. “Virgínia me ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe, mantivemos relacionamento desde 2019″, diz o texto.

“Ela ameaçou que eu não poderia publicar vídeos na internet, caso contrário, ela me mataria. Disse que se eu tivesse um bebê do Zé Felipe, ela o mataria, me ameaçou fazer mal a ele e ao pai dele caso não separasse dele. Tentou me agredir em frente à minha casa.”