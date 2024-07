Virgínia Fonseca se muda para nova mansão após três anos em construção: ‘Gratidão’

Virgínia Fonseca revela mudança para nova mansão, após três anos em construção Foto: @virginia Via Instagram

Virgínia Fonseca revelou que se mudará para sua nova mansão que, após três anos em construção, está finalizada, segundo uma postagem em suas redes sociais. Grávida do terceiro filho com o cantor Zé Felipe, ela anunciou que realizaria a mudança durante esta segunda-feira, 29.

PUBLICIDADE Na manhã de segunda, antes de dormir, Virgínia expressou que estava ansiosa com a mudança: “Já era para eu estar dormindo, mas estou com ansiedade, porque hoje a gente muda [de casa]”. Logo depois, ao acordar, a influenciadora postou mais um stories, mostrando um padre que abençoou sua nova casa. “Bom dia. Hoje é o dia. Depois de três anos, vamos para a nossa casa. O Padre Marcos já foi lá abençoar a nossa casa. Gratidão”, escreveu.

No final de abril, ela fez um tour da casa em seu canal do YouTube, mostrando a obra nas fases finais e de acabamento, mostrando as sete suítes, entre a do casal, a de suas duas filhas Maria Alice e Maria Flor e a do terceiro filho, José Leonardo, uma para sua mãe e mais duas de hóspedes, entre outros cômodos da casa.

A propriedade, localizada dentro de um condomínio fechado em Goiânia, Goiás, conta também com piscina, prainha, brinquedoteca, sala de cinema, ofurô, sauna, adega climatizada, academia, salão de beleza, spa, “quartinho de recebidos” e um estúdio de gravação para o cantor Zé Felipe.

A influenciadora, que está no sétimo mês de gestação do terceiro filho, compartilhou, também em seu canal no YouTube, a reação das filhas ao ver o ultrassom de José Leonardo. O anúncio da gravidez e a notícia sobre o nome do caçula da família veio no dia 20 de fevereiro. Leia mais sobre o anúncio da gravidez de Virgínia aqui.