Vitão e produtor contratam advogado para cuidar da paternidade de Nina e mãe rebate: ‘Irresponsável’

Nesta quinta-feira, 20, o cantor Vitão e o produtor musical Matuto divulgaram em suas redes sociais um texto em que se comprometem a assumir a paternidade e os cuidados de Nina, filha de Suelen Gervasio. Os dois são apontados como os pais da criança. Suelen nega fazer o teste de DNA.

A história já gerou diversos pronunciamentos de ambas as partes e Suelen já chegou a afirmar que Vitão não desejava que Nina fosse filha dele. Na época, o artista rebateu a mãe da pequena e ressaltou que sempre esteve disposto a conversar de forma pacífica sobre a situação.

Vitão é apontado como pai da filha de Suelen Foto: Instagram/@vitao/@suelengervasio

“No Brasil, a ausência do nome do pai em certidões de nascimento é um problema imenso e precisamos levar o problema do abandono paterno a sério. Toda criança tem o direito de ter o nome do pai em seu registro, ter o pai participando do seu sustento, ser amada e, principalmente, ser cuidada pelo pai”, cita o comunicado compartilhado nas redes sociais dos músicos.

“Por isso, nós, Vinícius e Victor, contratamos uma equipe multidisciplinar para que Nina tenha todos os seus direitos garantidos. Contratamos o Dr. Paulo Andreotti como advogado para ajuizar a ação conjunta de reconhecimento de paternidade de Nina, logo, ao nascer, respeitando que a mãe se recusou a fazer o exame antes do nascimento de Nina.”

Vitão e Matuto divulgam pronunciamento sobre a paternidade de Nina nas redes sociais: 'Toda criança tem o direito de ter o nome do pai em seu registro' Foto: Reprodução/Instagram/@vitao

‘Não me procuraram para nada’

Continua após a publicidade

Na manhã desta sexta-feira, 21, a modelo compartilhou nas redes sociais alguns comentários pesados que estava recebendo sobre a sua gravidez. Suelen acusou Vitão e Matuto de atraírem esses seguidores para a página dela e enfatizou que nenhum deles a procurou.

Suelen Gervasio acusa Vitão e Matuto de serem 'irresponsáveis' pelo pronunciamento Foto: Reprodução/Instagram/@suelengervasio

“Conseguem entender o grau que chega a irresponsabilidade de duas pessoas? Um querendo tentar limpar a imagem passando de interessado com paternidade e o outro que sabe que não tem nada a ver com a minha gestação, querendo hype”, frisou.

Segundo ela, a história tomou proporções desproporcionais porque o cantor não quis assumir a responsabilidade. “Teste de paternidade positivo ou negativo não diminuirá a responsabilidade do Victor diante dessa situação, ambos não me procuram para NADA! Mas se juntam para fazer texto e falar sobre PATERNIDADE!”