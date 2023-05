Vitão fala sobre ataques que Suelen Gervasio tem recebido na web

Durante participação no programa Otalab desta semana, apresentado por Otaviano Costa, o cantor Vitão, 23 anos, revelou que após o anúncio de que será pai pela primeira vez, Suelen Gervasio, mãe da filha dele, recebeu muito hate nas redes sociais.

“Saiu a notícia da minha gravidez, e as pessoas conseguem falar até disso. As pessoas foram extremamente cruéis com a mãe da minha filha. Eu falei para ela: ‘nem lê nada, não abre internet, exclui o Instagram, joga o celular longe’. Mas ela não conseguiu. Ela acabou lendo as coisas que estavam escrevendo”, revelou o cantor.

“Eu prefiro nem reproduzir, porque é de uma crueldade que parece que não é um ser humano falando. Parece que é umas forças bizarra”, continuou.

Vitão ainda falou que acredita que a sociedade precisa de mais união, ir mais em teatros, ouvir músicas e se relacionar, para só assim acabar com hates e ataques nas redes sociais. “Eu gostaria muito de viver em um mundo mais pra frente (sic). Queria que minha filha pudesse viver em um mundo assim, onde isso não existisse, onde ela não tivesse que passar por essas coisas. É muito louco ver que ela já está passando por isso na barriga.”













Continua após a publicidade