Vitão publica vídeo do momento em que raspa o cabelo; assista

O cantor Vitão publicou um vídeo do momento em que raspa o cabelo. No Instagram, ele aproveita para falar sobre seu novo lançamento.

No vídeo compartilhado com os fãs, ele corta os fios longos que sempre usou. O cantor aproveitou, ainda, para falar sobre seu novo EP, Toda Manhã: Ato 1, que tem previsão de chegar às plataformas digitais na sexta-feira, 14. Este é o segundo álbum da carreira; são 19 faixas, dividas em três atos, o primeiro chega às plataformas de áudio na sexta-feira, 14 de abril. O trabalho marca a estreia do cantor “na maior parte da produção de um projeto autoral”.

“Nascer de novo. Toda Manhã – Primeiro Ato 14/04″, legendou. Ivete Sangalo, Mariana Nolasco e Srta Paola. fazem participações no novo trabalho do artista.

“Coloquei muito a mão na massa. É uma parada que vem muito de mim, agora não só da composição das letras, melodia, como também da produção, partes instrumentais… Mas é claro, também tenho alguns parceiros em algumas faixas, não tem como fazer tudo sozinho”, comenta.