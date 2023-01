Vitória Strada surpreende Marcella Rica com aliança de noivado em amigo secreto; veja

Vitória Strada surpreendeu a namorada Marcella Rica com uma aliança de noivado na noite desta quinta-feira, 15, durante uma amigo secreto organizado na casa de Rafa Kalimann.

As duas, na verdade, já estão noivas desde janeiro de 2021, quando Marcela pediu Vitória em casamento na virada do ano. Contudo, a atriz tirou a companheira na brincadeira, resolveu presenteá-la com o anel e “devolveu” o pedido.

“Ela me inspira todo dia a ser um ser humano melhor para mim, para ela e para o mundo”, disse Vitória, já emocionada. “Independente de qualquer coisa na vida é um ser humano que escolhi até ficar velhinha”.

“Ela reclamou muito durante mais de um ano que ela tinha me pedido em casamento e ela não tinha aliança, mas eu falei para ela: ‘Ué, a gente cresceu em um mundo antigo em que quem pede em casamento que dá a aliança, a outra só ganha a aliança quando casa’. Aí, ela dizia: ‘Você sai por aí com sua aliança e eu não tenho’. Então, chegou o meu momento”, explicou Vitória.

Em seguida, a atriz se ajoelhou e pediu a namorada em casamento. “Sim, para sempre”, respondeu Marcella. A troca foi registrada nos stories de Rafa Kalimann e logo ficou em alta nas redes sociais. Confira:

Amigo secreto de Rafa Kalimann

O segundo pedido de casamento de Vitória Strada e Marcella Rica aconteceu em um amigo secreto na casa de Rafa Kalimann com presença de várias famosas.

Um registro do encontro foi compartilhado pela ex-BBB nesta sexta, 16, no Instagram. “Essas mulheres aí foram algumas das que me deram um ombro amigo nesse ano que passou“, escreveu.

“Criamos um grupo no meio do ano depois de alguns encontros aqui em casa e senti que ali eram mulheres dispostas a se apoiarem (necessário). Ontem sentimos isso ainda mais forte. Falar sobre cada uma no ‘amiga secreta’ potencializou o quanto nos admiramos”, completou.

Na foto, além de Vitória e Marcella, estão presentes Juliana Paes, Deborah Secco, Juliette Freire, Fernanda Paes Leme, Duda Beat, Isabel Teixeira e Nilma Quariguas.

Outras amigas, que não puderam marcar presença, mas participaram do amigo secreto, também foram marcadas na publicação, como Sabrina Sato, Camila Queiroz, Giovanna Lancellotti, Larissa Manoela, Camila Coutinho e Giovanna Ewbank.

