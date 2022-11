Viúva de Erasmo Carlos desabafa após morte do cantor: ‘Espero a vida toda por você'

Publicidade

Fernanda Passos, a viúva de Erasmo Carlos, morto na terça-feira, 22, aos 81 anos, após sofrer com síndrome edemigênica, desabafou no Instagram na tarde deste sábado, 26.

Em uma carta aberta, ela contou ficar três horas no telefone com uma pessoa chamada Dani para tentar se acalmar e conversar com Gil, filho do artista, para matar as saudades de Erasmo. Ela encontrou conforto ao revisitar fotos, vídeos e ouvir a voz do cantor.

Leia também ‘Você transcendeu, quem morreu fui eu’, diz viúva de Erasmo Carlos em homenagem

A viúva ainda referenciou o filme P.S. Eu Te Amo, sobre uma mulher que perde o marido, como a história mais bonita de amor que vira. Ela assistiu ao filme quando era mais jovem e disse que, na época, não conhecia um romance real tão belo quanto aquele.

“Amor, o que você deixou para preencher, a falta que eu sinto e os meus dias… Acho que nem se tivesse planejado faria tão bem. Vê o que da para fazer aí, como funcionam as regras e como você pode matar as minhas saudades. Eu não tenho pressa, espero a vida toda por você”, concluiu Fernanda.

Leia a carta completa:

Fernanda também prestou uma homenagem a Erasmo Carlos no dia seguinte da morte do artista. “Você transcendeu, quem morreu fui eu. Eu pedi tanto, eu implorei, implorei a Deus, seus médicos, apelei… Vido, não era sua hora, você não quis ir embora, e Deus não te tirou de mim, foi uma doença, foi coisa da vida”, escreveu ela no Instagram.

Continua após a publicidade

Relembre: