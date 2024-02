Vivi Romanelli enfrenta câncer pela segunda vez: ‘Bora para mais uma luta’

A apresentadora já havia passado por tratamento para melanoma (câncer de pele manifestado nos melanócitos, células produtoras de pigmento da pele) há dois anos, na perna esquerda, que comenta ter sido mais grave que o segundo. Vivi deve passar pela cirurgia de retirada do câncer, que consiste em fazer a raspagem no local da pinta e tratamento para eliminação das células cancerígenas remanescentes. Ela avisa que já está no processo de documentação para a cirurgia “já enviei os documentos para minha oncologista para agilizar”.

O melanoma, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) é o tipo de câncer de pele mais frequente no Brasil e corresponde a 30% dos diagnósticos de tumores malignos registrados no País. Vivi comenta também que “é o câncer de pele mais mortal que existe hoje”, mas finaliza sendo positiva: “Sou uma mulher guerreira e forte, e nada vai acontecer”.