Viviane Araujo compartilha foto amamentando o primeiro filho: ‘Estamos apaixonados’

Viviane Araujo está curtindo todos os momentos da maternidade e resolveu dividir com os seguidores do Instagram um dos mais especiais: a amamentação. A atriz e rainha de bateria compartilhou, nesta sexta-feira, 9, uma publicação feita pelo marido, Guilherme Militão, nos stories da rede social dele, que é privada, com o pequeno Joaquim nos braços, o primeiro filho do casal.

“Tem como não ficar apaixonado?”, escreveu Militão. Viviane, ao repostar a foto, completou: “Estamos apaixonados, né amor?!”. Em seguida, a artista mostrou Joaquim sendo ninado por uma enfermeira. “Ô, mãe, que gostoso”, disse ela no vídeo.

Viviane e Militão deixaram a maternidade na tarde da última quinta-feira, 8, na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro. Aos 47 anos, a atriz deu à luz Joaquim na tarde de quarta-feira, 6 . O pequeno veio ao mundo com 3,465 quilos e 51 centímetros, por meio de cesariana.

Viviane Araujo amamentando Joaquim, que nasceu na quarta. Foto: @araujovivianne / Instagram

A atriz recorreu a uma ovodoação para engravidar, uma fertilização in vitro que ocorre com a doação de um óvulo de uma pessoa anônima.

Em entrevista ao podcast Grão de Gente, em maio, a artista explicou que estava na pré-menopausa, com poucos óvulos disponíveis e os que tinham não estavam nas condições ideias para uma gestação segura. Por esse motivo, junto com o seu médico, decidiu buscar uma doadora anônima.

No último final de semana, o casal esteve no Rock In Rio e Viviane exibiu o barrigão da reta final da gravidez. Eles curtiram o primeiro sábado do festival.

