VMA: Olivia Rodrigo choca público com apresentação e reação de Selena Gomez viraliza; assista

A apresentação de Olivia Rodrigo no palco do MTV VMA chamou a atenção nesta terça-feira, 12. A cantora fez uma performance das faixas Vampire e Get Him Back!, faixas de seu novo álbum, Guts, e chocou o público enquanto cantava a primeira música.

Olivia fez referência ao clipe do sucesso Vampire com quedas no cenário e faíscas que quase lhe “atingiam”. Para fazer a transição para Get Him Back!, a artista simulou que era retirada às pressas do palco.

Olivia Rodrigo fez apresentação inspirada em clipe de 'Vampire' com faíscas que quase lhe 'atingiam'. Foto: Timothy A. Clary / AFP

A reação de Selena Gomez ao momento viralizou nas redes sociais. Aparentemente preocupada, a cantora apareceu com as mãos no rosto e olhando para o palco. Assista à apresentação completa:

Selena Gomez lamentou ter virado ‘meme’ após a cerimônia

As reações de Selena durante a premiação ganharam ampla repercussão nas redes sociais. O fato, porém, não agradou à cantora, que usou um story do Instagram para comentar o caso nesta quarta, 13.

“Eu nunca vou ser um ‘meme’ de novo”, escreveu a artista. “Prefiro ficar sentada na minha do que ser atacada por quem eu sou”, lamentou.

Selena Gomez lamentou ter virado 'meme' após a cerimônia do MTV VMA. Foto: Reprodução de story/Instagram/@selenagomez

Tanto ela quanto Olivia Rodrigo concorriam a diversas categorias na cerimônia que aconteceu no Prudential Center, em Nova Jersey. Olivia somava cinco indicações, enquanto Selena concorria a três. As duas chegaram a disputar o prêmio de Música do Ano, arrebatado por Taylor Swift com a faixa Anti-Hero.

Na premiação, Olivia levou apenas o prêmio na categoria Melhor Edição por Vampire. Já Selena venceu por Melhor Videoclipe de Afrobeats com o clipe de Calm Down, parceria com o rapper Rema.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais