Vocalista de Pixote viraliza com reação à dança de Zé Felipe e Virgínia no ‘Altas Horas’; veja

O vocalista da grupo Pixote, Dodô, viralizou nas redes sociais após uma fã divulgar um vídeo com a reação do cantor ao casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe. A situação aconteceu durante a gravação para o programa Altas Horas, que vai ao ar neste sábado, 26. A influenciadora e o marido estavam dançando quando o pagodeiro foi flagrado com um semblante sério.

Em seu perfil no Instagram, Virgínia fez um stories sobre a sua participação no programa e agradeceu a “energia maravilhosa”. Ela estava ao lado do marido, do apresentador Serginho Groisman e da apresentadora Patrícia Poeta.

Nas redes sociais, os internautas brincaram com a reação do vocalista. “Minha reação seria a mesma se escutasse alguma música do Virgínio”, disse um seguidor. “Ele pensando: o que está acontecendo com a nova geração?”, comentou outro. “A reação de qualquer pessoa sensata”, frisou mais um.

Alguns ainda fizeram referência ao caso de Virgínia com Evaristo Costa, quando Zé Felipe fez um rap para o apresentador depois que ele comentou em um post da mulher do cantor.