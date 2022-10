Vocalista do Nightwish, Floor Jansen, é diagnosticada com câncer de mama

Publicidade

Floor Jansen usou seu perfil no Instagram para fazer um longo texto após ser diagnosticada com câncer de mama. Segundo a artista, o resultado veio há pouco mais de duas semanas e ela irá fazer uma cirurgia nesta quinta-feira, 27, para a retirada do tumor.

De acordo com a cantora, o câncer parece não ter se espalhado e não é tão agressivo, então, ela não deve tirar o seio e pode passar por radioterapia em três meses.

A vocalista do Nightwish contou que não sentia que a doença estava presente, mas conforme indicado para as mulheres, ela foi fazer um exame de mamografia padrão quando veio o resultado e, em um primeiro momento, foi um choque.

“Tudo que você considerava importante na vida antes desse diagnóstico muda radicalmente em poucos minutos. Agora eu só quero ser saudável novamente. Eu quero ver minha filha se tornar uma mulher. Eu quero viver!”, escreveu.

A artista também incentivou que os fãs realizem o exame de mamografia e que impulsionem as mulheres que estão ao seu redor a cuidarem com mais atenção da sua saúde. Outros artistas e admiradores comentaram a publicação, desejando boas energias e melhoras na sua recuperação.

Por fim, ela disse que está otimista e, se tudo ocorrer como planejado, estará pronta para a nova turnê europeia da banda, que tem início em 20 de novembro. Floor Jansen entrou no grupo de rock em 2013, ao substituir Tarja Turunen e Anette Olzon.

Veja o post completo:

