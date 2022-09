Vocalista e guitarrista da Paramore confirmam que estão namorando

Outra novidade, além do lançamento do single This is Why , deixou os fãs da banda Paramore em polvorosa. Nesta quinta-feira, 29, a vocalista Hayley Williams e o guitarrista Taylor York revelaram que estão namorando.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, a banda falou sobre o retorno e as expectativas para o lançamento de seu próximo álbum, agendado para 2023, e confirmou os rumores que já vinham sendo comentados anteriormente.

“Hoje, o carinho deles é nítido e claro. Estão juntos em frente a uma lareira como uma foto de família, olhando um para o outro com admiração afetuosa. Williams e York confirmam os rumores de que estão namorando, mas se recusam a comentar mais”, escreveu o jornal.

O trio voltou após um hiato de cinco anos. Foto: Fueled By Ramen / Reprodução

Além disso, a Paramore confirmou que o novo álbum de estúdio será lançado em 10 de fevereiro de 2023 e o título será homônimo ao novo single This Is Why, que chegou na última quarta-feira, 28, marcando o retorno do trio após um hiato de cinco anos, em que os integrantes seguiam em projetos separados.

A banda foi formada em 2007, quando York entrou na Paramore como guitarrista. Desde então, eles foram os únicos membros que não deixaram o grupo ou retornaram posteriormente, com Zac Farro retornando ao grupo em 2017.