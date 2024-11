‘Você pode tirar todo o resto de mim. Nada mais importa’, diz Angelina Jolie sobre maternidade

Angelina Jolie falou sobre o papel que a maternidade ocupa na sua vida. A atriz de 49 anos é mãe de seis filhos, três biológicos e três adotados.

“É a minha felicidade. Você pode tirar todo o resto de mim. Nada mais importa”, disse. A declaração foi feita enquanto ela participava do programa Good Morning America para promover Maria, seu próximo filme.

Angelina Jolie em 'Maria', seu próximo filme. Foto: Fábula Pictures/Divulgação

Ela ressaltou que, diferente da sua personagem (a cantora Maria Callas), a sua carreira não é a coisa mais importante em sua vida e que seus filhos vêm em primeiro lugar. A atriz foi casada com Brad Pitt, com quem teve três filhos e adotou um. Maddox e Zahara, que foram adotados por Angelina antes do casamento com o ator, também foram adotados por ele.

Os dois foram casados por cinco anos, de 2014 a 2019, e enfrentaram um divórcio turbulento. Após uma longa batalha judicial, ele perdeu a custódia dos filhos e tem direito de visitá-los. Maddox foi adotado por Angelina em 2002. Em 2005, ela também adotou Zahara. A primeira filha biológica do casal, Shiloh Nouvel, nasceu em 2006. Em 2007, eles adotaram Pax Thien. No ano seguinte, a atriz deu à luz aos gêmeos Knox Léon e Vivienne Marcheline.