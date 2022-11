‘Você transcendeu, quem morreu fui eu’, diz viúva de Erasmo Carlos em homenagem

Publicidade

Fernanda Passos, a viúva de Erasmo Carlos, compartilhou alguns textos em homenagem ao artista nesta quarta-feira, 23. O cantor morreu nesta terça-feira, 22, aos 81 anos.

Ele já havia sido hospitalizado por síndrome edemigênica em outubro e, manhã de ontem, precisou ser internado às pressas no Hospital Barra Do’r, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e acabou não resistindo.

Leia também Análise: Erasmo não pode ser reduzido à sombra de Roberto

“Você transcendeu, quem morreu fui eu. Eu pedi tanto, eu implorei, implorei a Deus, seus médicos, apelei… Vido, não era sua hora, você não quis ir embora, e Deus não te tirou de mim, foi uma doença, foi coisa da vida”, escreveu.

Fernanda, que era 49 anos mais nova que Erasmo, publicou uma imagem beijando o músico. “Vido, você esperou por mim 69 anos… espera mais um pouquinho. A gente vai se encontrar”, completou.

Em outra publicação, ela falou diretamente ao companheiro. “Vido, tá doendo tanto. Você nunca reprimiu as minhas dores, sempre disse que eu podia chorar, sofrer”, disse.

“Eu não entendia, achava que você não estava se importando, mas eu notei que você estava me permitindo crescer, você estava ali garantindo a minha segurança, por perto para que eu rompesse a casca do ovo sozinha, mas preparado para intervir caso eu me machucasse”, continuou.

Continua após a publicidade

Ela também falou sobre a tristeza que sente com a morte do cantor: “Você dizia que gostava da melancolia que eu trazia no olhar, mas que eu sorria com os olhos. Vido, como eu vou sorrir? A melancolia tomou conta, o sorriso se afogou da dor, nas lágrimas, no pesar”.

Em uma última postagem, Fernanda ainda compartilhou um vídeo no qual as palavras “Vido”, “Xodó” e um coração são apagadas pela água do mar.

“Não conseguimos ir à praia… mas ontem eu te levei. Vi que o caminho era fácil, e que você aproveitaria muito”, escreveu.

“Estávamos providenciando tudo para o seu conforto, esperando um dia de verão convidativo e a diversão ficaria por nossa conta. Estou onde você quiser que eu esteja, inclusive dentro de você… mas hoje estou sem lugar”, concluiu.

Fernanda e Erasmo estavam juntos há 12 anos, mas só oficializaram a união em 2019. O cantor deixa dois filhos Leo Esteves e Gil Eduardo, frutos de seu primeiro casamento. Ele tinha ainda um terceiro filho, Carlos Alexandre, que morreu em um acidente de moto em 2014.