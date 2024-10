Notícia

‘Vou ficar rica e nem trabalho mais’, diz Luciana Gimenez sobre venda de triplex com ex; veja fotos Cobertura no Complexo Shopping Cidade Jardim está atualmente avaliada em R$ 70 milhões e é uma das mais caras em São Paulo; apresentadora contou que ex-marido, Marcelo de Carvalho, ainda mora no local