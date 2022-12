‘Vou zoar meu filho também se ele palmitar’, diz Sérgio Malheiros sobre ser chamado de ‘palmiteiro’

Sérgio Malheiros (Um Natal Cheio de Graça) concedeu entrevista à Luana Génot, apresentadora do Sexta Black, programa da GNT. Durante a conversa, ele foi questionado sobre como se sente ao ser chamado de “palmiteiro”. O ator, que é casado com Sophia Abrahão, disse que “faz parte do jogo” e que o uso do termo acaba provocando a conscientização das pessoas.

Sergio Malheiros e a sua namorada, Sophia Abrahao, no Baile da Arara Foto: Bruno Ryfer

O termo “palmitar” é usado, via de regra, para caracterizar pejorativamente pessoas negras que se relacionam com pessoas brancas. Para Sérgio, mesmo que a palavra carregue um significado ácido, ela leva adiante a discussão sobre o racismo. “Qualquer forma de conscientização é importante. Claro que não vou me separar da Sophia por causa disso, é parar para refletir sobre isso e eu vou conversar com meu filho sobre isso”, disse. “E também vou zoar ele se ele palmitar”, brincou.

O ator contou que a primeira vez que teve contato com o termo se sentiu profundamente tocado. “Me fez entender uma série de coisas que perpassaram a minha vida inteira e que eu não conseguia entender antes”, afirmou. Ele completou dizendo que cresceu em um ambiente, cuja dinâmica era “muito peculiar”: “Minha mãe é uma mulher negra e eu sou um filho fora do casamento. Meu pai tem uma outra família, com uma mulher branca, tenho irmãos brancos, e desde muito jovem fui criado na casa do meu pai, e isso gerou uma dinâmica muito peculiar”.

“Homem negro, carioca, 28 anos”

Perguntado no programa sobre como ele se autodeclarava racialmente, Sérgio Malheiros respondeu que se vê como “homem negro, carioca, 28 anos”. Apesar disso, ele disse que se entender como negro foi um processo. “Para mim foi uma coisa curiosa porque (...) a minha consciência racial veio através dos meus personagens”, revelou.

“A primeira vez que eu comecei a falar sobre racismo — e ouvir esse termo — não foi na minha casa, foi num texto, foi [por causa de] um personagem”, afirmou o ator. “Foi a partir daí que eu comecei a buscar informações sobre de fato quem eu era”.