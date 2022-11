‘Waka Waka’ na Maré: influenciador Raphael Vicente recria hit de Shakira para Copa

O influenciador Raphael Vicente recriou o hit da Copa do Mundo da África do Sul, Waka Waka, de Shakira, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. No vídeo, ele convida a comunidade para fazer uma versão do sucesso baseada numa disputa de dança. Para a Copa do Mundo do Catar, a Fifa não estabeleceu nenhuma música oficial - no entanto, Tukoh Taka, performada por Nicki Minaj, Maluma e Myriam Fares, se destaca como ‘hino oficial da Fan Fest 2022′.

Shakira em 'Waka Waka' e jovens da Maré na recriação do hit Foto: Reprodução/YouTube/@raphaelviicente/Instagram

Com três milhões de seguidores no Tik Tok e mais de 679 mil de fãs no Instagram, Raphael disse que ficou emocionado com a repercussão do vídeo.

“Eu nunca chorei tanto como eu estou chorando, por causa desse vídeo. A gravação, a repercussão, os comentários. Nessa semana, a Maré teve uma das operações policiais mais violentas e só tinha isso nas mídias. E poder trazer a real imagem daqui com esse vídeo, é muito importante”, disse o criador depois de compartilhar o vídeo.

Assista ao clipe: