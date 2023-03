Wanessa Camargo desabafa sobre fim do casamento e síndrome do pânico

Nesta terça, 28, Wanessa Camargo participou do Encontro com Patrícia Poeta, animando a plateia e falando sobre a carreira e a vida pessoal, além de receber depoimentos emocionantes do pai, o cantor Zezé di Camargo, e da irmã, Camila Camargo.

Entretanto, o destaque ficou por conta do desabafo da cantora sobre o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz. Os dois estavam juntos há 17 anos e, como fruto da relação, tiveram dois filhos: José Marcus e João Francisco. Ela relatou o julgamento que sofreu nos últimos tempos por conta da separação.

“Eu tive que lidar com muito julgamento neste último ano. A gente sabe que faz parte da nossa vida, eu estou há 22 anos trabalhando com isso e já levei muita coisa na cabeça de mídia, de mentira que a gente enfrenta, de julgamento. As pessoas não entendem. Eu tenho esse privilégio de ter uma família que entende e que, mesmo nas suas diferenças, acolhe. Eu tive muito acolhimento da minha família por um momento que foi muito julgado, que foi a minha separação”, destacou.

Marcus Buaiz e Wanessa se separaram em maio de 2022 Foto: Luciana Prezia/Divulgação

Wanessa reafirmou o apoio que teve da família e a reação dos filhos com o fim da união do casal. “Foi muito difícil para mim. Acho que quem tem filhos pequenos e passa por uma separação, sabe o quanto é difícil você ver os seus filhos sofrendo e você que tem que dizer para eles: ‘a mamãe precisa achar uma forma de ser feliz de novo para ser uma melhor mãe’. E eles não vão entender agora. Então é um processo que eu estou passando e é essa construção. O meu pai, a minha mãe, todos eles, claro que se assustaram, mas me abraçaram. Tenho muita gratidão”, pontuou.

Ansiedade

Ainda no programa, Wanessa contou sobre a retomada na carreira após hiato de dois anos e como foi o período em que enfrentou as crises de ansiedade e pânico. “Faz parte do meu processo de cura abrir meu coração e dizer a verdade. Qualquer situação mental que a gente tenha na vida hoje é tratada de forma bastante preconceituosa. Eu tenho diagnóstico de Transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, desde muito novinha. Nos meus 20 anos, eu tive pânico e tinha vergonha de dizer isso”, disse.

Wanessa Camargo revelou crises de pânico e ansiedade antes de retomada da carreira! A cantora buscou ajuda profissional e diz que ouvir experiências de outras pessoas foi essencial para seu processo de cura. 💙#Encontro pic.twitter.com/UFaY50DqiR — TV Bahia (@TVBahia) February 28, 2023

A artista alega como a pandemia reacendeu a ansiedade e o pânico. “A pandemia mexeu muito com a minha cabeça. Eu peguei covid quatro vezes, posso até pedir música no Fantástico. Todas as vezes eu achei que ia morrer, que ia acontecer alguma coisa. Fiquei com medo de deixar meu filhos. Então, o pânico voltou em 2020 e tomou conta de mim a ponto de me paralisar”, disse.

Wanessa afirmou que quando se viu diante da síndrome do pânico novamente decidiu se cuidar, fazendo terapia, e que o que ajudou ela neste processo foi ouvir outras pessoas que sofrem com a ansiedade e o pânico. “Não me senti sozinha”, revela.