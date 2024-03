Wanessa Camargo fala sobre afastamento de Yasmin Brunet: ‘Tudo tem seu tempo’; ouça

Wanessa Camargo decidiu se manifestar sobre o afastamento de Yasmin Brunet após as duas saírem do Big Brother Brasil. Yasmin foi eliminada com 80,76% dos votos, enquanto Wanessa foi expulsa após ter sido acusada de agressão.

Cantora publicou manifestação no X, antigo Twitter, explicando o motivo do afastamento Foto: Divulgação/Rede Globo