Wanessa Camargo retorna aos palcos após dois anos sem fazer shows

Depois de marcar presença na abertura da nova turnê de Sandy , Nós, Voz, Eles 2 , em agosto, em São Paulo, com uma participação para lá de especial que deixou os fãs das duas cantoras enlouquecidos, Wanessa Camargo se prepara para voltar aos palcos. Para matar a saudade de seu público após dois anos sem fazer shows, a artista se apresenta no próximo sábado, 15, às 22h, na casa noturna High Club, na zona norte do estado, com o Comeback Show.

“Fiquei os dois anos da pandemia parada, então resolvi não adiar mais minha volta. Espero que as pessoas amem o show, pois estamos fazendo com muito carinho. Estamos preparando muita coisa, está sendo muito trabalhoso... Tem arranjos novos, coreografia nova, cenário novo, roupa nova, tudo renovado”, conta Wanessa.

A cantora revela que ela levará para o público um pouco de tudo que aconteceu ao longo de sua carreira. “É um show que deu muito trabalho para criar, mas conseguimos fazer com que o show conversasse bem. Estamos com uma excelente equipe”, diz.

Sobre o repertório, a artista disse que não vão faltar os sucessos Shine It On, Apaixonada por Você e Amor Amor. “A escolha do repertório para esse show foi pelo meu público. E para a minha surpresa, algumas músicas que estavam no repertório não foram escolhidos e eu acabei, então, tirando”, emenda.

Passada as comemorações de vinte anos de carreira, a parceria musical com Sandy e o recente lançamento do projeto Pai & Filha , ao lado do sertanejo Zezé Di Camargo , Wanessa Camargo planeja lançar canções inéditas ainda este ano.

Continua após a publicidade

























Continua após a publicidade





























Continua após a publicidade