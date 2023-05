Wanessa Camargo revela motivo do término com Dado Dolabella nos anos 2000 e como conheceu o ator

Em outubro de 2022, Wanessa Camargo assumiu publicamente que estava namorando Dado Dolabella novamente. O primeiro envolvimento da cantora com o ator aconteceu no início dos anos 2000 e ganhou destaque na mídia após o artista participar dos clipes Apaixonada por Você e O Amor Não Deixa, grandes sicessos da filha de Zezé di Camargo. O término em 2002 chocou os fãs do casal e, até então, o motivo real da separação ainda era um mistério. Recentemente, Wanessa revelou o que realmente aconteceu na época.

Durante participação no programa Estação Band, da rádio Band FM, a artista relembrou que Dado sofria muito assédio das fãs e o ciúme foi demais para manter a relação. “Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Eu me vi em um lugar e ele se viu com todas as mulheres do Brasil olhando para ele. Ele era campeão de cartas no país, era muito assédio”, contou.

“Aprendi muito com ele na relação na primeira temporada - e eu até levei isso para o meu casamento depois. Percebi com o tempo que não adianta ter ciúme, querer segurar na mão. Quem quer fazer, faz na sua cara às sete da manhã. Não é a balada. Quem quer estar junto, está junto”, emendou Wanessa, que posteriormente se casou com o empresário Marcus Buaiz, com quem teve dois filhos: José Marcus, de 11 anos; e João Francisco, de 9. O relacionamento chegou ao fim em maio do ano passado.

A cantora também contou como conheceu o ator na época. “Eu tinha um namoradinho quando comecei (a carreira). E aí, começou a dar problema porque ele não era do meio (artístico). Começou um ciúme e eu não entendia mais. Foi quando eu conheci o Dado. Primeira capa de revista que fiz na vida como cantora, que foi a Todateen, foi com ele. Ele era modelo da capa. Conheci ele ali. Eu namorava, ele namorava, mas ali já bateu um negócio”, admitiu.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão juntos novamente desde o ano passado Foto: Instagram/@wanessa

“Depois. eu chamei ele para fazer um clipe porque eu precisava de um modelo gato. Ele fez meu clipe, a gente não teve nada. Mas, então, terminei meu namoro, e o contatinho ficou”, recordou Wanessa.

E não parou por aí. A artista deu mais detalhes: “Ele chegou, veio charmoso. Dado é galanteador, ele sabe chegar... Eu estava no Rio, e a gente queria sair para algum lugar. Não podia subir no quarto com ele sozinha. Minha mãe (Zilu Godoi) não deixava. Mas todos subimos no meu quarto para conversar, ficamos na varanda. Ele começou a cantar no meu ouvido, e foi, sabe?”. A cantora continuou: “E a gente teve uma coisa muito louca. Na nossa primeira conversa na vida, de telefone, a gente ficou três, quatro horas. A gente sempre foi assim. Conversamos por horas, até hoje é assim”.

