Wanessa e Camilla Camargo se pronunciam após polêmica e defendem Zezé: ‘Não é justo’; veja vídeo

As irmãs Wanessa e Camilla Camargo se pronunciaram pela primeira vez desde o início da polêmica envolvendo Zezé Di Camargo e a noiva do cantor, Graciele Lacerda. As duas publicaram um vídeo nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 8, e defenderam o pai. Assista acima.

Durante o pronunciamento, elas não citaram o nome de Graciele, que é acusada de ter criado um perfil falso para difamar membros da família, mas afirmaram que as duas, o irmão, Igor, o pai, e a mãe, Zilu Godói, “se amam muito”.

“Queríamos deixar claro, antes de mais nada, que somos uma família. Uma família que realmente se ama, que se respeita. Que é perfeita? Jamais. Mas houve uma separação entre um homem e uma mulher, não entre um pai e uma mãe e os seus filhos”, começou Camilla.

“Só que estamos aqui para falar que, independente desse amor incondicional que temos tanto pela nossa mãe, quanto pelo nosso pai, e o respeito que a gente eles - eles sabem. As pessoas podem questionar, mas ambos sabem do amor e do respeito que a gente têm por eles - está rolando uma coisa muito injusta em relação ao nosso pai”, continuou.

Camilla Camargo, Wanessa Camargo, Igor Godoi Camargo e Zezé di Camargo. Foto: Reprodução/Instagram/@igor_ci

Wanessa então se juntou à irmã na fala: “Desmerecendo ele como pai, como presença e apoio na nossa vida, e a gente não tem isso como verdade. Em todos os momentos da minha vida que eu precisei do meu pai, ele esteve presente, me acolheu, me abraçou. Sei que ele fez isso com a Ca, sei que ele fez isso com o Igor. Ele faz”.

“Para as pessoas que estão aí, veículos midiáticos, que estão se aproveitando de polêmicas, das pessoas, julgando e apontando o dedo como se elas fossem perfeitas. Não façam isso, porque não é justo. Meu pai é um pai extremamente carinhoso, extremamente generoso com todos, alicerce de todo uma família, sempre foi esse apoio e essa fortaleza”, disse a cantora.

As irmãs encerram o vídeo se dirigindo diretamente a Zezé di Camargo e afirmando que “estão com ele”. “Independente de qualquer coisa, nós, eu, Wanessa, Igor, a nossa mãe, nosso pai, nós sempre seremos uma família”, disse Camilla.

O que aconteceu com a família Camargo?

A polêmica com a família Camargo surgiu com a suspeita de que Graciele, noiva de Zezé estaria usando um perfil falso para difamar familiares dele. O perfil supostamente pertencente a ela, @prisciladantas568, fez comentários em diversas publicações, com alegações relacionadas a vários membros da família. Ela nega as acusações.

Quem teria descoberto o esquema seria Amabylle Eiroa, namorada de Igor, filho de Zezé. Foi ela quem se manifestou nas redes sociais sobre o perfil falso e garantiu que a culpada foi uma pessoa conhecida por ela.

Em imagens divulgadas pelo colunista Léo Dias, há um comentário em que “Priscila Dantas” acusava Wanessa Camargo de trair seu ex-marido, Marcos Buaiz, com Dado Dolabella. Ele também mostrou um vídeo em que Graciele estaria supostamente logada na conta falsa.

Já o Zezé afirmou que o perfil falso era pertencente à Graciele, mas defendeu sua noiva e disse que o fake foi criado somente para se defender de acusações, segundo a colunista Fábia Oliveira.

Depois disso, Igor foi demitido da empresa do pai - ele atuava na área financeira do gerenciamento de carreira do sertanejo há cinco anos. Ao falar sobre a demissão, ele omitiu a razão do rompimento profissional, reconheceu apoio do pai e disse que pode voltar a trabalhar com ele no futuro.

Zezé recebeu ataques por conta da publicação do filho. Pouco depois do post de Igor, o cantor publicou no Instagram um clipe da nova música de trabalho, Sem Medo de Ser Feliz, que faz parte do mais recente projeto audiovisual do sertanejo. O post está repleto de comentários contra Zezé e em apoio a Igor.