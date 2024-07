Wanessa celebra anúncio de que Zezé Di Camargo será pai pela 4ª vez: ‘Novo ciclo’; leia

O cantor e a influenciadora tentavam ter um filho há quatro anos e já haviam realizado duas tentativas frustradas de fertilização in vitro. Graciele atribuiu a gravidez à fé.

“Houve tempos em que eu me sentia perdida sem saber qual seria o próximo passou ou se realmente deveria dar o próximo passo”, afirma no vídeo divulgado nas redes. “Mas em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme.”