Warner Bros. dá um voto de confiança a Ezra Miller e ele volta às gravações de ‘The Flash’

Continua após a publicidade

Após se envolver em uma série de crimes , sendo preso algumas vezes neste ano, Ezra Miller ganhou uma segunda chance da Warner Bros. e voltou ao set de The Flash para regravar algumas cenas do filme. Segundo a The Wrap, o ator e seu agente se reuniram com o estúdio em agosto, reacendendo a confiança da empresa no futuro da produção.

De acordo com a publicação, o artista tem sido bem recebido nos testes internos, o que dá mais motivos à Warner para continuar em frente com Miller, que foi acusado de roubos, agressões e de assediar menores, colecionando problemas legais em vários estados norte-americanos. Em agosto, ele pediu desculpas pelos atos e confessou estar sofrendo com problemas de saúde mental.

A Warner Bros. mantém a data de estreia de The Flash, marcada para 23 de junho de 2023.

Altar com estatuetas de The Flash

Ezra Miller acredita ser um “novo Messias” e possui um altar com estatuetas de Flash , o herói interpretado por ele.

Um perfil do ator publicado na revista norte-americana Vanity Fair ouviu pessoas próximas ao artista que revelaram detalhes sobre o comportamento dele na fazenda em Vermont, onde o ator mora.

De acordo com pessoas que trabalharam ou viveram com Miller na propriedade, ele usa a história do herói como sinal e justificativa para a sua “grandiosidade”. “O ator proclama que Flash é aquele que une todos os multiversos como Jesus”, contou uma fonte à revista.

Continua após a publicidade





















Continua após a publicidade