Warner Chappell Music prepara festa em comemoração aos 55 anos com a presença de Gloria Groove

A Warner Chappell Music, que celebrou 55 anos de história em março deste ano, planejou comemorar a data com um mega evento no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira, 13, logo após o Rock In Rio. Entre os convidados aguardados, estão personalidades, compositores e profissionais da indústria musical, nomes que fazem parte do casting da empresa como Gloria Groove , Carlinhos Brown , Gaby Amarantos , Simoninha , Grag Queen, Ruxell e muitos outros. O cantor e compositor Zé Ricardo ficará responsável pelo show da noite.

“Estou feliz demais com o convite e muito empolgada para chegar nessa festa. São mais de cinco décadas de história sendo celebradas por quem realmente constrói este sonho. A música é a paixão em comum que nos conecta e cria uma família de criadores conquistando algo juntos”, disse Gloria Groove.

Marcel Klemm, diretor Geral da Warner Chappell Music no Brasil, revelou que a festa foi planejada e pensada em detalhes para contar a história desses 55 anos. “É uma grande alegria poder celebrar e fazer parte desse momento especial ao lado dos nossos compositores e compositoras”, falou.

A empresa traz consigo uma trajetória de dedicação aos compositores nacionais e internacionais de todas as vertentes musicais, destaca Klemm. “Os compositores e suas canções são o alicerce da indústria musical. Trabalhamos todos os dias para dar voz a eles e garantir que seus direitos sejam respeitados”, afirma o executivo.

Nos últimos dois anos, a Warner Chappell Music obteve um grande crescimento trazendo novos talentos para o seu casting e ampliando o campo de atuação. Referência mundial há mais de 200 anos, dispõe de mais de 50 escritórios em diversos países, todos trabalhando em prol dos compositores ao redor do mundo.