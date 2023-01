Warner divulga trailer de novo ‘A Morte do Demônio’, da franquia ‘Evil Dead’

A Warner divulgou nesta quarta-feira, 4, o trailer de A Morte do Demônio — A Ascensão, novo filme da franquia Evil Dead. O vídeo mostra as atrizes Alyssa Sutherland (Vikings) e Lily Sullivan (I Met a Girl) interpretando duas irmãs que se reencontram em uma reunião. O encontro, no entanto, é interrompido quando uma delas tem o corpo tomado por um demônio.

O primeiro filme da franquia foi 'Uma Noite Alucinante - A Morte do Demônio' (1981), de Sam Raimi Foto: New Line

Leia também ‘Adão Negro’: Dwayne Johnson se despede de anti-herói, que não estará na primeira nova fase da DC

O filme, que chega aos cinemas no dia 20 de abril, também ganhou um novo cartaz nesta terça-feira, 3. Na imagem assustadora, Alyssa Sutherland aparece caracterizada de mulher possuída pelo demônio e abraçada a três jovens. No centro, está escrito a mensagem: “Mamãe ama vocês até a morte”.

Mommy loves you to death. Evil Dead Rise – in theaters April 21. #EvilDeadRise pic.twitter.com/i3SnmW1x9n — Evil Dead (@EvilDead) January 3, 2023

Essa é a primeira vez que um longa da franquia não será ambientada em um local afastado, marcado pela presença de florestas e pela ausência de movimento. Agora, a trama acontece na cidade. Assista ao trailer: