Web resgata fotos de Davi, do BBB 24, pregando em igreja aos 15 anos; veja

O motorista de aplicativo é filho do pastor Demerval Brito e cresceu frequentando uma igreja em Salvador, na Bahia. Durante a adolescência, ele fez parte de um grupo religioso, estudou a Bíblia e deu testemunho de fé.

Nas fotos circulando pelas redes sociais, o baiano tinha 15 anos e costumava pregar as palavras nos cultos que frequentava. As imagens foram descobertas através do Facebook do participante do reality show.