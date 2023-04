Web resgata interação entre Kate Middleton e Tom Cruise e aponta ‘ciúmes’ de William; veja vídeo

Um vídeo que mostra interações entre Kate Middleton, a princesa de Gales, e o ator Tom Cruise na pré-estreia do filme Top Gun: Maverick, em maio de 2022, viralizou no TikTok.

A gravação, publicada por um fã-clube da princesa na rede social, já tem mais de 800 mil visualizações e destaca as reações do princípe William com as trocas entre a dupla.

Nas imagens, os três aparecem conversando no tapete vermelho do evento e Kate rindo de algo que o artista disse. Em outra cena, ele ajuda a princesa a subir um degrau, segurando sua mão. Em seguida, William repete o mesmo gesto, mas, até o corte do vídeo, não é correspondido.

“Não olhe para a sua esposa”, diz a legenda, em espanhol. “A concorrência foi desleal com o William”, brincou uma usuária nos comentários.

“O Tom estava tocando nela um pouco demais e estava um pouco perto demais naquela noite, William tinha todo o direito de estar desconfortável e ser protetor”, opinou outra internauta.

Por outro lado, outra pessoa defendeu o ator: “Eu não acho que Tom quis fazer outra coisa senão tentar ser apenas um cavalheiro, o príncipe William provavelmente não está acostumado com esse tipo de coisa”.

Confira o vídeo:

