Wesley Safadão faz parceria musical com Ana Castela

O cantor Wesley Safadão e a boiadeira Ana Castela estrearam a primeira parceira musical, nesta sexta-feira, 31. Intitulada Covardia, a música já está disponível em todas as plataformas digitais e canal oficial de Safadão. Com o lançamento oficial às 12h, o clipe já conta com mais de 900 mil visualizações.

A música que é da autoria de Kinho Chefão, Felipe Marins, Mateus Costa, Walim Sanfoneiro, fala sobre um romance sem compromisso, aquela famosa “amizade colorida”. Os produtores acreditam que tem tudo para chegar ao topo das paradas.

“Seria mais fácil me esquecer, mas gosta do que eu sei fazer. Seria mais fácil me evitar, mas gosta de se enganar” diz uma parte da composição.

Wesley também gravou outras parcerias como Maiara e Maraisa, em seu novos projetos que ainda serão divulgados pelo cantor.

“Eu quis muito essa parceria. A Ana é um verdadeiro furacão da música, é explosão demais. Eu tava com esse desejo de gravar com ela tem um tempo e graças a Deus deu certo, é uma das minhas grandes apostas desse meu novo momento. Eu curti demais a música, espero que vocês também gostem e coloquem pra repetir”, disse Safadão.





