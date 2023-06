Whindersson Nunes comenta boatos de reconciliação com Luísa Sonza e diz ainda conversar com cantora

O humorista Whindersson Nunes comentou nesta terça-feira, 30, sobre a possibilidade de se reconciliar com Luísa Sonza, com quem foi casado por dois anos, e disse que ainda conversa com a cantora. Rumores de que os artistas poderiam ter reatado o casamento começaram após os dois terem trocado interações nas redes sociais em fevereiro.

Durante a participação no programa Provoca, apresentado por Marcelo Tas, Whindersson foi perguntado se ainda pensa na cantora. Em resposta, o comediante afirmou que “não pensa na Luísa, lembra da Luísa”. “A Luísa é uma pessoa famosa, a Luísa tem sucesso, a Luísa está nos outdoors, na TV, nas ‘publis’. Então eu vejo e não ignoro uma pessoa com quem eu fui casado”, pontuou.

Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram o término em 2020 após dois anos de casamento. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Provoca e Lucas Mennezes/Divulgação

Segundo o humorista, a cantora lhe ligou para elogiar o stand-up de Whindersson na Netflix, Isso Não É Um Culto. Ele, porém, afastou os boatos de que os dois voltaram a se relacionar romanticamente.

“Saiu uma notícia de que a gente ia voltar e estava só esperando a hora certa”, brincou. “Eu mandei uma mensagem para ela: ‘Tu viu aí (sic) que nós estamos namorando? Fiquei sabendo pelas notícias’. Eu tenho um bom relacionamento com a Luísa, a gente é amigo, mas ninguém está falando de voltar com ninguém não”, disse.

Os artistas anunciaram a separação nas redes sociais em 2020. À época, porém, a cantora passou a receber uma onda de ataques machistas e desenvolveu crises de pânico e ansiedade.