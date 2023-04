Whindersson Nunes e Tília divulgam primeira parceria musical

O humorista Whindersson Nunes, que assina musicalmente como Lil Whind, anunciou nesta segunda-feira, 3, sua nova parceria, Some, com a cantora Tília.

A música será lançada nesta quinta-feira, 6, às 19h, com direito a vídeo clipe e tudo. Ambos aparecem em um cenário branco, com duas escadas em sentidos opostos. Tília que é filha do Dennis DJ e de Kamila Fialho, ex-empresária de Anitta, fez questão de participar do projeto do clipe.

A música escrita por Nanno, e interpretação de Tília e Lil Whind traz a história de um casal que não se assume, mas também não se larga, típico romance clichê que todos adoram. Em uma vibe mais intimista na carreira, a cantora conheceu Whindersson em uma viagem e após a criação da música, pensou imediatamente na collab com o humorista.

“Eu gosto de lutar, fazer piada e as pessoas me conhecem como comediante. Quando sai um show meu, eles vão lá e assistem e postam, mas quando sai um clipe já é diferente. Eu acho que fazer isso ao lado da Tília, que tem um trabalho massa, é uma forma de ir me inserindo aos poucos no cenário pop”, disse o humorista ao Extra.

“Eu estou tão feliz. Algumas pessoas duvidaram que eu iria gravar esse clipe, mas a galera ao meu redor sabia o quanto eu queria isso. Durante toda a filmagem ele foi muito fofo com a gente e o resultado ficou muito bonito”, disse a cantora ao jornal.





Continua após a publicidade