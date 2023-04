Whindersson Nunes possui testamento, aos 28 anos, destinado à Ciência; entenda

Com apenas 28 anos de idade, Whindersson Nunes já possui um testamento. Sua fortuna também já possui um destino, que foi revelado no podcast Ciência Sem Fim.

Na entrevista, o empresário Gildario Lima revelou que ele e o humorista criaram juntos a startup TRON, empresa que utiliza a robótica educativa para gerar soluções tecnológicas inclusivas.

Gildario revelou que a fortuna do influenciador terá uma parte destinada a esse projeto: “O Whindersson é um dos poucos artistas que eu conheço que está no testamento dele deixar parte do que ele tem para a ciência”.

“Então, assim, é um cara que já está olhando [para o futuro] [e pensando] ‘a gente precisa’, sabe? A gente precisa resolver’. Acho que ele comprou muito essa ideia de: ‘Espera aí, eu quero passar por aqui e saber que tentei resolver algo’”, acrescentou.

Whindersson comentou que a decisão foi justamente para deixar um legado no País. “É como a gente pra criança de você ‘abrir’ a mente dela. Isso funciona tanto. Imagina quem consegue assistir esse podcast agora e quem tem dinheiro fala: ‘Que tal queimar dinheiro com algo que vai avançar daqui uns anos e vai fazer diferença?’”, comenta.