Whindersson Nunes revela que perdeu outro filho e quase morreu em 2023: ‘Minha vida não é novela’

Em 2021, Whindersson mantinha um relacionamento com Maria Lina Deggan, que deu à luz João Miguel em 29 de maio daquele ano. O bebê nasceu prematuro, com 22 semanas. No entanto, não resistiu e morreu no dia seguinte.

O humorista sempre foi vocal sobre o trauma de perder o filho. Ainda à época, postou: “Saudade do meu filho. Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode me ferir. E, quando você precisa que o tempo ande rápido, ele para”, escreveu o influenciador no X.