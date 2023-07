Em entrevista a revista Ag Fight, Whindersson Nunes revelou que suas experiências no ringue tem retorno financeiro maior do que imaginava.

Para o artista, que se apresenta como humorista, youtuber, cantor e ator, o boxe é mais um desafio do que uma carreira a longo prazo.

Ele já lutou contra o multicampeão mundial da modalidade, Acelino ‘Popó’ Freitas e sua próxima luta é no Kingpyn Boxing, contra o youtuber Kenny Ojuederie. Em abril, ele nocauteou o rapper Filipek - e agora luta para conquistar a vaga na final do torneio.

“Eu nunca ganhei tanto dinheiro como no boxe, para falar a verdade. Porque abre um novo leque de publicidade também, de marcas, pessoas querendo apoiar um novo projeto. As marcas entendem que sou uma pessoa que pode dar frutos em outras coisas, não só necessariamente no boxe”, contou.

Whindersson Nunes sobre sua versão como lutador de boxe: ‘Nunca ganhei tanto dinheiro’ Foto: Reprodução/Instagram/@whinderssonnunes

“Porque já mostrei que, vivendo a vida de atleta, cantor, comediante, ator, eu consigo levar a frente aquilo que me é proposto. Você me propõe a parada, e eu vou atrás para aprender e conseguir entregar um trabalho bem feito. Então consegui sim suprir (a demanda financeira). Estou bem animado”, revelou.

Futuros desafios

O artista disse que, além do atual torneio, só pretende voltar aos ringues com oportunidades “irrecusáveis” financeiramente. No seu canal do YouTube, está disponível um documentário sobre sua preparação para a as lutas, o A Caminho da Vitória.

“Meu sonho nunca foi ser boxeador, não é algo que tenho vontade de seguir. Sempre tem pessoas que aparecem querendo fazer uma luta, isso e aquilo. Tenho muitas frentes onde posso trabalhar. No momento, lutar mais e ter mais lutas, só se eu realmente fosse bem remunerado”, compartilhou.

“Porque também tenho vontade e gosto de trabalhar com outras coisas: humor, música, atuação. São coisas que me deixam feliz. Hoje estou bem estabelecido e posso escolher o que quero fazer. Estou fazendo boxe porque eu curti mesmo”, completou.