‘Wicked’: Ariana Grande mostra cabelo loiro para dar vida à bruxa Glinda

Ariana Grande esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira, 26. Mas, dessa vez, não é por seu trabalho como cantora, mas sim como atriz.

A artista compartilhou nas redes sociais uma mudança drástica no visual. Neste ano, foram iniciadas as gravações do filme Wicked e Ariana mostrou para os seguidores que está loira.

Fabi Bang e Myra Ruiz no musical 'Wicked' no Brasil

Apesar de não afirmar diretamente na legenda do post que a transformação foi feita para o filme, o nome dela já havia sido confirmado para dar vida a Glinda.

A bruxa é conhecida pelo cabelo loiro e o estereótipo de boa moça. Wicked é um prelúdio de O Mágico de Oz e, enquanto Ariana irá interpretar a Bruxa Boa do Leste, Cynthia Erivo fará o papel da Elphaba, a Bruxa Má do Oeste.

Na história, as duas se tornam amigas apesar de todas as diferenças, e se interessam pelo mesmo rapaz: Fiyero. Ele é a ponta de um triângulo amoroso envolvendo ambas. O ator inglês Jonathan Bailey, da série Bridgerton, foi o escolhido para o papel. De acordo com o site referência em cinema, IMDb, a produção deve chegar aos cinemas apenas em 2023.