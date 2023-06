Will e Jada Smith, Caio Blat e Luisa Arraes e outros casais que vivem um relacionamento aberto

Amor livre, relacionamento aberto, trisal ou poliamor são classificações da não-monogamia, que permitem a liberdade entre os parceiros para que eles possam ter relações românticas e sexuais com outras pessoas sem compromisso de forma transparente. “Monogamia aberta é quando você tem uma relação ‘primária’, ‘comprometida’ ou ‘essencial’ e também um acordo fluido e flexível sobre ela”, explica a terapeuta, psicóloga e sexóloga Tammy Nelson em entrevista ao Estadão.

Ela relata ver tal configuração com mais frequência que algo “livre-para-todos e tenha quantos parceiros quiser”. “Existe uma ampla variedade, mas no fim do dia é o que o casal decide.”

O casal hollywoodiano Will e Jada Smith está junto desde 1997 e já admitiu em diversas ocasiões que tem um relacionamento aberto. O ator, em entrevista à GQ, disse que “a liberdade que demos um ao outro e o apoio incondicional são a mais alta definição de amor” para que o casamento continue. Uma das filhas do casal, Willow Smith, também já admitiu ser adepta da prática do trisal e das relações abertas.

Will Smit, com a mulher Jada Pinkett Smith (E), a filha Willow Smith e os filhos Jaden Smith e Trey Smith, em festa depois do Oscar

A atriz Fernanda Nobre e o diretor José Roberto Jardim estão juntos há quase 10 anos e, em entrevista à revista Glamour, ela revelou que o casal optou em mudar a dinânima da relação, que antes era monogâmica. Segundo a famosa, passar a viver desse modo “foi a melhor coisa”. “Não há jogos, meias-palavras, o ‘fingir que não sabe’. Eu não sou mais feliz ou liberal do que uma pessoa monogâmica. Estamos em busca de uma vida sem hipocrisia”, afirmou.

A atriz Fernanda Nobre e o diretor José Roberto Jardim tem um casamento aberto

Caio Blat e Luisa Arraes estão juntos há cinco anos, eles vivem no mesmo prédio, mas em apartamentos diferentes e já declararam exercitar diariamente a ideia de que a posse não existe. “É óbvio que o outro vai ter outros desejos e ele pode colocar aquilo em prática ou não, mas isso também é uma desconstrução. É difícil, mas a batalha vale a pena”, afirmou a atriz em entrevista ao jornal O Globo.

Luisa Arraes e Caio Blat também tem um relacionamento aberto

Participante do BBB deste ano, a cantora Aline Wirley, casada com o ator Igor Rickli, colocou destaque sobre o tema, pois muito não sabiam que o casal, junto desde 2010 e pais de um menino, também não tem um casamento fechado.

“Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade”, escreveu o ator em uma postagem em seu perfil do Instagram.

Aline Wirley e Igor Rickli estão juntos desde 2010 e tem um relacionamento aberto

Casados há mais de vinte anos, os atores Mariana Lima e Enrique Diaz também são adeptos a um relacionamento livre - e a decisão de abrir a relação veio como uma maneira de “continuarem juntos” e terem “mais espaço”.

“É um amor profundo, tesão profissional e sexual. Já viajei várias vezes a trabalho, já me apaixonei por outras pessoas. Sempre tive certeza de que nada substituía o que eu tinha com ele. Vivemos de tudo e há dois anos passamos a morar em duas casas. Uma tentativa de continuar junto. E ter mais espaço. Eu preciso ficar sozinha também um pouco, sem ele e sem as meninas.”, disse a atriz em entrevista para O Globo. O casal são tem duas meninas.

Em 2019, Enrique Diaz e Mariana Lima se casaram após 20 anos de relacionamento

Com destaque em Pantanal, Aline Borges revelou também que seu casamento com o também ator Alex Nader não é fechado. Em entrevista ao jornal Extra, a interprete de Zuleica no remake da Globo, disse que seu “relacionamento é muito livre”. “É uma parceria em que a gente respeita o espaço, as escolhas um do outro. Não é esse casamento convencional que eu aprendi e no qual cresci acreditando, mas que não fazia sentido para mim. Me refiro a casamentos monogâmicos e, muitas vezes, hipócritas”, declarou ela.