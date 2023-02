Will Smith faz piada sobre tapa em Chris Rock nas redes sociais; Assista ao vídeo

O ator Will Smith publicou um vídeo para fazer piada sobre o tapa que deu no humorista Chris Rock durante a premiação do Oscar no ano passado. A brincadeira foi compartilhada no Instagram do astro de Hollywood.

No vídeo, é possível ver o ator em um dueto com uma jovem, que diz que se você pegar qualquer objeto, olhar para ele e perguntar o que ele pensa de você, terá uma resposta a partir de sua intuição. Ao fim, Smith pega a estatueta que ganhou por atuar no longa King Richard momentos depois da agressão contra o humorista e debocha.

Relembre o caso

Ao apresentar o prêmio de melhor documentário com um breve número de comédia, Rock fez uma piada comparando o cabelo curto de Jada Pinkett Smith com a personagem de cabelo raspado de Demi Moore no filme de 1997 GI Jane.

Em um momento que causou um silêncio constrangedor no teatro, Smith caminhou até Rock e lhe deu um tapa no rosto, antes de retornar ao seu lugar ao lado de Jada e gritar obscenidades. Dias depois, Smith pediu desculpas ao humorista e disse ter sido uma atitude “inaceitável”.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas barrou o ator de participar de eventos relacionados ao Oscar.