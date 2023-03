William Bonner e Renata Vasconcellos recebem visita de Fátima Bernardes no ‘Jornal Nacional’

Na noite da última segunda-feira, 20, William Bonner e Renata Vasconcellos receberam uma visita especial nos bastidores do Jornal Nacional: Fátima Bernardes. A jornalista, que já comandou a atração ao lado do ex-marido, posou ao lado da dupla para registrar o momento.

Além da visita de Fátima, o que chamou a atenção na imagem, compartilhada no Instagram, foi a composição de estilo usada pelos apresentadores do Jornal Nacional. Dessa vez, os jornalistas foram atípicos e investiram no conforto, usando tênis.

No story do Instagram, o perfil da atração brincou com o assunto e fez uma enquete para interagir com os seguidores. “Quem mais começou a semana apostando num look confortável, que nem a Renata Vasconcellos?”, questionou.

Nos comentários do feed, o público elogia tanto a produção dos apresentadores quanto a maturidade na relação entre Bonner e Fátima. Entre as mensagens destacam-se frases como: “Não parem de usar tênis”, “Quanta elegância numa foto”, “Gente chique e bem resolvida é outro nível”.