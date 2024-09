William Bonner viaja a Paris para as Paralimpíadas 2024

No Instagram, a fisioterapeuta publicou fotos em frente ao Caldeirão Olímpico, um dos símbolos do evento, localizado no Jardins das Tulheiras, no centro da capital francesa.

“Temos! Paris 2024″, escreveu na legenda. Nos comentários, internautas lamentaram a ausência de Bonner no Jornal Nacional. “Aproveitem com saúde e amor. Aqui sem o Bonner o JN fica tão sem graça”, escreveu um.