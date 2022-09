Will.i.am revela que teve participação especial na divulgação do álbum ‘Renaissance’ de Beyoncé

Will.i.am , integrante do Black Eyed Peas , afirmou, em recente entrevista, que serviu como inspiração para que Beyoncé lançasse um EP com quatro remixes de Break My Soul. O primeiro single do projeto Renaissance (2022) não tem um clipe até agora, mas ganhou as versões alternativas em agosto.

“Estava na França e a música dela saiu. Fiquei tipo: ‘Gostaria que a batida fosse assim’. Eles não estavam pensando em remixes até eu enviar. Eles lançaram um EP de remixes e minha música é a primeira. E eu fui a inspiração! Não consigo encontrar a palavra para isso. É como se o Papai Noel fosse real, cara”, disse Will.i.am ao Metro, ao explicar como criou a faixa baseada na de Beyoncé.

O EP de Break My Soul conta também com faixas de Honey Dijon, Terry Hunter e Nita Aviance. O single da diva pop também ganhou uma quinta versão que não entrou no projeto. O The Queens Remix, lançado em 5 de agosto, conta com trechos de Vogue, da Madonna . Antes disso, a cantora já tinha apostado em uma edição à capela e outra instrumental da faixa.

O sucesso I Gotta Feeling

Na entrevista, Will.i.am ainda comentou o sucesso do hit I Gotta Feeling, que teve mais de 900 milhões de streams. “É preciso confiança, coragem, tentar coisas novas, destemor e um coração humilde para colaborar com pessoas que você não conhece. Conhecia a música de David (Guetta), mas nem todos na banda conheciam. Quando eu ia à festas onde eles tocavam músicas como Celebration, de Kool And The Gang, ou September, de Earth Wind And Fire, sempre dizia: ‘Quero escrever uma música assim, uma música que eles tocam em casamentos, aniversários ou eventos esportivos quando o mundo está lá’. E então fizemos isso, tivemos uma música de casamento”.

Will.i.am é integrante do Black Eyed Peas. Banda tem suas raízes em 1992. Foto: Elizabeth Shafiroff / REUTERS