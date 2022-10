Willow Smith declara que o rock não é só para ‘homens velhos e brancos’

Continua após a publicidade

Willow Smith resolveu expor sua opinião sobre o rock em entrevista a Guitar.com. A cantora, que prepara um segundo disco, falava sobre seu espaço como mulher preta no gênero quando pontuou: “Acho que a única razão para o público ser formado majoritariamente por homens brancos e mais velhos é porque o Metal foi reservado por tempo demais por essas pessoas”.

“Agora, jovens negros estão aparecendo para dizer que não deveria ser assim. O rock é para todos, vou trazer o meu povo para esse espaço e nós vamos nos divertir como sempre fazemos. Espero que os caras brancos e velhos se divirtam também”, continuou a artista, que ainda citou Deftones e Lamb of God como suas bandas preferidas na infância.

Willow ainda lembrou a importância da mãe, a atriz Jada Pinkett Smith , para sua formação musical. “O rock sempre foi inspirador para mim. Desde que nasci, sempre escutei Deftones, Lamb of God, Crowbar… A primeira artista que me inspirou foi definitivamente a minha mãe, foi a primeira que eu vi tocar de perto.

Willow Smith já havia mencionado também o preconceito de executivos da indústria da música com sua transição para o rock. Foto: @willowsmith / Instagram

Em setembro, a cantora revelou que está focada em reivindicar seu espaço no gênero musical, e vê a mudança como “entrar em lugares onde comunidades marginalizadas não foram aceitas”. Ela já havia mencionado também o preconceito de executivos da indústria da música com sua transição para o rock.

No início do ano, Willow revelou à Glamour que as gravadoras citavam sua raça como a razão por não querer investir na mudança. “Quando eu queria fazer um álbum de rock, havia muitos executivos que diziam: ‘Não sei se é uma boa ideia’. Se eu fosse branca, estaria tudo bem; mas porque sou negra é: ‘Bem… talvez não vamos’... E isso torna tudo mais difícil do que precisa ser”, falou.