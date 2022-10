Xamã pinta unhas de azul para apoiar menino que sofreu bullying na escola

Publicidade

O cantor Xamã postou no Twitter nesta quarta-feira, 26, um vídeo no qual aparece com as unhas pintadas de azul. Não é necessariamente uma novidade no estilo do cantor, mas, desta vez, a atitude foi tomada para apoiar um fã de 12 anos que sofreu bullying na escola.

A história começa com uma mãe relatando ao rapper que o seu filho sofreu bullying no colégio, após aparecer com as unhas pintadas. “Meu filho tem 12 anos e pinta as unhas de várias cores. Ontem, ele me pediu que pintasse de azul oceano”, disse ela.

Em seguida, ela questionou se colorir as unhas muda a sexualidade ou o caráter de alguém. No desabafo, a mãe do adolescente afirmou que o tratamento deveria ser igual para todas pessoas e que não aceitará preconceito. “O tratamento teria que ser o mesmo, não admito discriminação, homofobia e nem racismo... enfim, nenhum tipo de preconceito. Gostaria que você pudesse falar às vezes sobre isso, que estilo não muda uma pessoa, pois o nosso país está muito doente quanto ao preconceito”, destacou.

E assim Xamã pintou as unhas de azul e mostrou em apoio ao menino:

xamaoficial meu filho tem 12 anos e pintas as unhas de várias cores, ontem ele me pediu que pintasse de azul oceano, pintar as unhas muda o caráter, a sexualidade de alguém? Porque ontem aqui em minha cidade tive que abrir um Boletim de ocorrência contra 4 colegas dele da escola pic.twitter.com/PjCeYnmMo4 — Camila F. Paim (@PFCamila1981) October 4, 2022





Em um vídeo postado nos comentários da publicação, Xamã mostra que pintou as unhas de azul e fala que essa é uma forma de expressão. “A forma como eu me visto, que eu pinto as minhas unhas, é uma forma de eu me expressar. E é isso mesmo, as pessoas, às vezes, vão falar pra você como você tem que se vestir, como você tem de pentear o seu cabelo, como você tem de usar as coisas. Você tem de usar da forma que você se sentir feliz”, reforçou. O artista finaliza convidando mãe e filho para irem a um show dele.

Camila agradeceu ao rapper: “Xamã, muito obrigada pelas suas palavras e pela força. Tudo tem muito significado para mim e para o Cauã. Tu é o cara! Ah, agradecemos o convite para o teu show, quem dera. Um dia vamos ter a honra de curtir contigo.”